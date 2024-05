E’ imprescindibile non pensare ai The The quando si cita Matt Johnson. Considerato dai più uno dei veterani del genere art rock e post punk oggi annunciano, dopo 25 anni di silenzio, il loro primo nuovo album. Ensoulment, questo il titolo, uscirà il 6 settembre tramite le label Cinéola e earMUSIC. Il primo singolo è “Cognitive Dissident“, che vede la band in forma con un sound tipico della band inglese.



Matt Johnson ha realizzato questo dodicesimo album avvalendosi di molti collaboratori tra cui il produttore Warne Livesey (che ha lavorato su Infected e Mind Bomb rispettivamente album usciti nel ’86 e ’89), il bassista James Eller, il tastierista DC Collard, il batterista Earl Harvin e il chitarrista Barry Cadogan, oltre a Gillian Glover (cori), Terry Edwards (corni), Sonya Cullingford (violino) e Danny Cummings (percussioni).

La copertina dell’album presenta opere inedite del defunto fratello di Matt, Andrew (alias Andy Dog), che ha realizzato i disegni di Soul Mining, Infected e Dusk.



“Viviamo in tempi affascinanti”, afferma Johnson. “Le cose stanno diventando sempre più strane, invertite e allucinogene. Ma è fondamentale avere speranza. Spero che la gente ottenga da questo album quello che ci abbiamo messo dentro. È stato creato in circostanze felici, con una grande atmosfera tra la band e tutte le persone che ci hanno lavorato. C’erano molti pensieri, molto lavoro, molto amore – e molte risate!”



I The hanno anche annunciato spettacoli nel Regno Unito e un tour in Nord America per questo autunno, comprese tappe a New York, DC, Philadelphia, Boston, Atlanta, Montreal, Toronto, Detroit, Chicago, Seattle Portland, Los Angeles e altro ancora. I biglietti per le date del Nord America saranno in vendita venerdì 24 maggio.



