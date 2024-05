Vince Staples, dei Cutthroat Boyz e Odd Future, ha annunciato un nuovo album intitolato Dark Times del rapper di Long Beach, California. Il sesto album uscirà il 24 maggio 2024 attraverso le label Blacksmith Records e Def Jam Recordings, e sarà l’ultima uscita con quest’ultima etichetta dopo più di 10 anni. Il rapper ha anche condiviso un trailer del brano “Shame on the Devil“.



Dopo aver pubblicato Ramona Park Broke My Heart, bonus track del suo omonimo albu del 2021, Staples ha collaborato con Earl Sweater e The Alchemist per la traccia dei Voir Dire “The Caliphate” nel 2023. Nello stesso anno, ha anche lavorato con The Alchemist sul brano “Lonnie P.”



Ph. Credit Erik Carter