Le sorelle Bianca e Sierra Casady, conosciute meglio come le Cocorosie, celebrano il loro 20° anniversario come duo e annunciano di aver firmato con l’etichetta indipendente Joyful Noise. In queste settimane sono in studio a lavorare al loro primo album per l’etichetta (e il primo in cinque anni) e sebbene i dettagli non siano stati rivelati, hanno appena condiviso un nuovo singolo dal titolo “Least I Have You” che vede la partecipazione alla batteria di Greg Saunier dei Deerhoof.

“Fino a questa canzone, sfogavamo il nostro dolore l’uno sull’altro”, dice Sierra di “Least I Have You”. “Fino a quando non abbiamo permesso alla nostra sorellanza di diventare l’antidoto al danno che si è verificato durante la nostra giovinezza”. Bianca aggiunge che questa canzone è nata “semplicemente in modo semplice. È vulnerabile. È carino. È un cliché. Sono tutte queste cose che non credo saremmo stati in grado di affrontare in passato.”



