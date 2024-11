Panda Bear, il progetto solista di Noah Lennox degli Animal Collective, annuncia il nuovo album Sinister Grift, in uscita il 28 febbraio 2025 via Domino. Lennox ha registrato l’album nel suo Estudio Campo a Lisbona e lo ha co-prodotto con il suo compagno di band Josh Dibb. Oggi condivide il primo singolo “Defense” con Cindy Lee alla chitarra. In questo nuovo album Lennox compone ispirato dalla musica mariachi così come ha fatto di recente insieme a Sonic Boom. Leggi la notizia qui.



Il brano “Defense” è pure disponibile in formato sette pollici in commercio presso selezionati negozi di dischi ed il lato B contiene l’inedito, “Virginia Tech”.

A due decenni dal debutto come batterista e cantante degli Animal Collective, Noah Lennox ha condotto così tante vite creative, navigato in così tanti stili e fatto parte di così tante registrazioni, che può essere facile trascurare quanto sia rimasta coerente la sua visione creativa. Dagli album solisti Person Pitch del 2007 e Panda Bear Meets the Grim Reaper del 2015, ai successi degli Animal Collective come Sung Tongs del 2004 e Merriweather Post Pavilion del 2009, fino alle collaborazioni con Daft Punk, Solange, Dean Blunt, Paramore e Jamie xx, tutti i suoi lavori hanno seguito una linea emotiva immediatamente identificabile, influenzando al contempo diverse generazioni e artisti.

In questo nuovo lavoro suona quasi tutti gli strumenti facendosi affiancare da Cindy Lee, Rivka Ravede degli Spirit of the Beehive e, per la prima volta in un album solista di Panda Bear, ciascuno dei suoi compagni di band degli Animal Collective.



