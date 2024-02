Le CocoRosie, duo composto dalle sorelle Sierra e Bianca Casady, celebrano il 20° anniversario del loro album del 2005 Noah’s Ark e lo fanno con una ri-edizione acustica (con il pianista francese Gael Rakotondrabe) del brano “Beautiful Boyz” incluso nel prossimo EP Elevator Angels in uscita l’8 marzo in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. Quest’anno celebrativo inizia con l’EP che diventerà un album acustico completo con lo stesso titolo entro la fine dell’anno, includendo brani inediti. Inoltre, quest’anno uscirà una ristampa in doppio LP dell’album di successo La Maison de Mon R​ê​ve pubblicato all’epoca da Touch and Go Records. Per finire, questo autunno vedrà l’uscita del loro attesissimo ottavo disco in studio, ancora senza titolo. L’ultimo album del duo risale al 2020 ed era intitolato Put the Shine On pubblicato dalla label Marathon Artists.

“Siamo entusiaste di celebrare questa importante occasione con nuova musica che pubblicheremo durante il 2024. Registrare le nostre canzoni preferite degli ultimi 20 anni con una produzione minimale per Elevator Angels riporta alla mente i ricordi degli inizi. È stato meraviglioso riprendere brani dal nostro catalogo e le loro armonie per creare qualcosa di speciale e celebrare il nostro ventesimo anniversario“, hanno dichiarato le sorelle Casady.



