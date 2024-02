Il gruppo di Mark Oliver Everett, aka Mr.E EELS ha annunciato il quindicesimo album in studio intitolato Eels Time! e verrà pubblicato il 7 giugno su /Play It Again Sam. Oltre all’annuncio, gli EELS hanno condiviso il primo singolo acustico ‘Time‘, risultato della loro prima sessione di registrazione in presenza dall’inizio della pandemia.

La notizia dell’album arriva dopo un intenso 2023 per gli EELS, durante il quale hanno finalmente intrapreso il loro tanto atteso Lockdown Hurricane tour in Europa e in Nord America. La band ha concluso l’anno celebrando oltre tre decenni di carriera con l’uscita del loro secondo volume della compilation EELS So Good: Essential EELS, Vol.2 e una nuova traccia, ‘Christmas, Why You Gotta Do Me Like This’.

Registrato tra Los Feliz in California e Dublino, Irlanda, EELS TIME! è composto da dodici nuove tracce, fra le più introspettive e personali scritte da E. degli ultimi anni. L’album include collaborazioni con il musicista e attore americano Tyson Ritter.



https://www.eelstheband.com/

https://www.instagram.com/eelstheband/

https://www.facebook.com/THEEELS

EELS Time! Tracklist:

01 TIME

02 WE WON’T SEE HER LIKE AGAIN

03 GOLDY

04 SWEET SMILE

05 HAUNTED HERO

06 IF I’M GONNA GO ANYWHERE

07 AND YOU RUN

08 LAY WITH THE LAMBS

09 SONG FOR YOU KNOW WHO

10 I CAN’T BELIEVE IT’S TRUE

11 ON THE BRIDGE

12 LET’S BE LUCKY



fonte: com. stampa