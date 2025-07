Il leggendario skateboarder Tony Hawk ha difeso le scelte musicali del prossimo Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, ammettendo che non tutti i brani originali sono stati inclusi, ma sottolineando l’importanza di dare spazio anche a nuovi artisti. Tra le conferme, spiccano Fontaines D.C. e IDLES, insieme a debutti come Turnstile, Run The Jewels e Kendrick Lamar, in un tracklist che supera i 60 brani.

Alcuni fan, però, non hanno digerito l’assenza di canzoni iconiche, come “Wish” degli Alien Ant Farm, già presente in Pro Skater 3. Hawk ha risposto alle critiche con una battuta: “Non era una scelta mirata contro di loro. Dobbiamo fare spazio anche ad artisti emergenti. Non tutto può entrare, non è personale. Se vi manca un brano, potete sempre ascoltarlo in streaming!“

Oltre ai nuovi nomi, il gioco ripropone classici di The Cult, De La Soul, Iron Maiden e Sex Pistols, insieme a tre aggiunte personali di Hawk: “Boys In The Better Land” dei Fontaines D.C., “Gift Horse” degli IDLES e “Identity” degli X-Ray Spex.

Christopher Wilson di Activision ha spiegato: “Volevamo rispettare lo spirito originale, ma anche rinnovarlo. Tony ha suggerito brani alternativi degli stessi artisti. È un omaggio al franchise, allo skateboarding e alla musica fuori dal mainstream.“