Nella suggestiva cornice del Maschio Angioino, gremita da oltre 500 spettatori, i Calibro 35 hanno infiammato la serata del 28 luglio per la rassegna Musica al Castello, promossa dal Comune di Napoli. La band milanese, da anni punto di riferimento del cinematic funk italiano, si è presentata in grande spolvero con un set di un’ora e mezza che ha messo in mostra tutta la loro maturità musicale.



Diciamolo subito i Calibro 35 hanno dimostrato di essere ben più di un progetto revival: sono un collettivo d’avanguardia in continua evoluzione, capace di omaggiare il passato rimanendo saldamente proiettati verso il futuro.

La prima parte del concerto ha rivelato il lato più introspettivo e meditativo del gruppo. Enrico Gabrielli (tastiere, fiati, xilofono), Luca Cavina (basso), Massimo Martellotta (chitarra, tastiere), Fabio Rondanini (batteria) e Tommaso Colliva (sound design e produzione) hanno saputo dosare atmosfere sospese, groove funk e venature prog anni ’70 con grande eleganza e controllo. Una tensione narrativa quasi cinematografica ha pervaso ogni brano, a conferma del legame profondo tra la loro musica e l’immaginario delle colonne sonore italiane della golden age. In scaletta svettano i brani “Chameleon”, “Mr Magic”, “Universe 10 dimensions”, Coffy” e “Faster faster”.

Nella seconda metà dello show, i Calibro 35 hanno alzato decisamente i giri, regalando al pubblico un’esplosione di energia tra classici del repertorio e brani tratti dal recente album Exploration. In particolare, le nuove incursioni afrobeat e la rivisitazione di Discomania – storica sigla di 90° Minuto firmata da Piero Umiliani – hanno scatenato l’entusiasmo della platea, confermando non solo la perizia tecnica dei singoli musicisti, ma soprattutto la loro capacità di rinnovare un suono che avrebbe potuto facilmente cristallizzarsi nel culto. Su tutti i brani “Harlem nocturne”, “Ascensore per l’inferno”, “Twag”, “Mission impossible” fino a concludere con “Trafelato” e la classica “Notte in Bovisa”.



