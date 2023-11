Nuovo annuncio per la band Real Estate che pubblicherà un nuovo album, andranno in tour e omaggiano ‘Pete & Pete’ con un tributo suonando “Water Underground“. Il sesto album della band del New Jersey s’intitola “Daniel” e verrà pubblicato il 23 febbraio dalla label Domino.

Per questo nuovo album il gruppo ha lavorato con Daniel Tashian, che dirige The Silver Seas, ma è diventato noto per le sue capacità di produzione e arrangiamento, avendo lavorato con Kacey Musgraves, Burt Bacharach e altri. Tra le tracce presenti la band cita Automatic for the People dei R.E.M. e il soft rock degli anni ’90 come modelli sonori.



Il primo singolo estratto dall’album è “Water Underground”, in cui Tashian non interferisce più di tanto con il suono stridente tipico dei Real Estate. “Questa canzone riguarda lo scrivere canzoni”, afferma il frontman Martin Courtney. “Penso che ‘Water Underground’ sia come l’inconscio, la parte misteriosa del cervello da cui nasce la creatività. Il flusso costante di musica nella parte posteriore della tua testa. Ti viene un’idea mentre guidi o porti a spasso il cane o qualcosa del genere e vuoi tenerla stretta.



Il video “Water Underground” è un dolce omaggio all’amata serie Nickelodeon degli anni ’90 “Le avventure di Pete & Pete”, con molti cenni/riferimenti a episodi specifici e con la co-protagonista degli stessi Petes, Danny Tamberelli e Michael Maronna. Il video è stato diretto da Edmond Hawkins e ideato e prodotto da Tamberelli e Maronna, con i creatori di Pete & Pete Chris Viscardi e Will McRobb.



