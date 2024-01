I Messthetics e il sassofonista jazz James Brandon Lewis hanno unito le forze per un nuovo album, in uscita il 15 marzo tramite Impulse! Record. Ascolta “Emergence” il primo brano estratto dal terzo album della band formata dagli ex Fugazi Joe Lally e Brendan Canty con il chitarrista Anthony Pirog. Il trio definisce la sua musica “jazz punk jam” ma i richiami al math-rock sono evidenti.

La collaborazione tra i Messthetics e Lewis risale al 2022 quando il sassofonista di Buffalo pubblico la traccia “Fear Not”. Dopo l’uscita del brano, Lewis dichiarò: “I Messthetics sono amici a questo punto e collaborare con loro nel corso degli anni ci ha portato a legame artistico e umano puro”

Lewis ha aggiunto parole amorevoli e personali nei confronti del bassista Joe Lally e il batterista Brendan Canty: “Il modo in cui li venero è lo stesso modo in cui venero suonare con Jamaaladeen Tacuma o suonare con William Parker”.



https://themessthetics.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/themessthetics

https://jblewis.com/