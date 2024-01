Gli Elbow hanno annunciato il loro decimo album dal titolo Audio Vertigo e uscirà il 22 marzo tramite Polydor/Geffen. La band di Manchester, capitanata dal frontman Guy Garvey, ha rilasciato il singolo “Lovers Leap” descritto dallo stesso come un brano “dai groove sporchi e scarni creati mentre provavamo in puro stile garage” ed è allo stesso tempo più diretto e vario dal punto di vista sonoro rispetto al precedente disco.”

Garvey afferma anche che, dal punto di vista dei testi, il suo obiettivo è “non far riflettere ma distrarre dalle cose brutte che accadono nel mondo”.

Il nuovo album è stato registrato nel 2023 negli studi della band, i Migration Studios nella contea del Gloucestershire, e finalizzato ai Blueprint Studios di Salford, l’album segna un cambiamento significativo per il gruppo dopo Flying Dream 1 del 2021.

Gli Elbow saranno in tournée nel Regno Unito a maggio con l’apertura di The WAEVE, la nuova band di Graham Coxon e Rose Elinor Dougall dei Blur).



La tracklist:

Things I’ve Been Telling Myself for Years

Lovers’ Leap

(Where Is It?)

Balu

Very Heaven

Her to the Earth

The Picture

Poker Face

Knife Fight

Embers of Day

Good Blood Mexico City

From the River