In un’America sempre più divisa e lacerata, dove i principi fondativi di accoglienza e libertà sembrano svanire sotto i colpi di un nazionalismo aggressivo, la musica alza di nuovo la voce per trasformarsi in strumento di denuncia e solidarietà. Il bersaglio è l’Ufficio per le Dogane e l’Immigrazione (ICE), un’agenzia ormai percepita da larga parte dell’opinione pubblica e della società civile come un simbolo di azioni anti-democratiche e razziste, braccio operativo delle politiche di immigrazione dell’amministrazione Trump.

Il contesto è infuocato. Le azioni dell’ICE, caratterizzate da fermi e perquisizioni spesso al limite della legalità, sono diventate sempre più violente, con un tragico bilancio di vite spezzate, come testimoniano i casi di Renee Good e Alex Pretti, uccisi dagli agenti. Una deriva che ha spinto persino il sindaco di Minneapolis, città epicentro di questa crisi, a prendere pubblicamente le distanze, invitando l’agenzia ad andarsene. Questo clima repressivo si inserisce in un panorama nazionale più ampio: una crisi economica spesso sottaciuta dai media mainstream e una politica estera trumpiana fatta di azioni discutibili, dall’ingerenza in Venezuela alle brame coloniali sulla Groenlandia, dalle mediazioni in Ucraina all’appoggio incondizionato a Israele durante quello che molti definiscono un genocidio in Palestina.

In questo paradosso americano, dove i valori cardine vengono negati dalla prassi di governo, la scena musicale reagisce con una potenza inedita. Il faro si accende su Minneapolis. Bruce Springsteen, il Boss, voce storica della working class e della coscienza americana, pubblica improvvisamente “Streets Of Minneapolis”, un brano che riecheggia volutamente l’atmosfera apocalittica di “Desolation Row” di Dylan, dipingendo un ritratto lacerante della città sotto assedio. Non è solo.

Stasera, venerdì 30 gennaio, il leggendario club First Avenue di Minneapolis ospiterà “A Concert of Solidarity & Resistance to Defend Minnesota”, un evento con Billy Bragg, Tom Morello (Rage Against The Machine), Rise Against, Al Di Meola e Ike Reilly. Il ricavato andrà alle famiglie delle vittime dell’ICE, unendo la protesta all’azione concreta.

La risposta artistica è corale e trasversale. I My Morning Jacket pubblicano ‘Peacelands’, un album acustico di “canzoni di protesta pacifiche” che include cover di Lou Reed, Dylan e Brian Wilson, devolvendo i proventi ad ACLU, Medici Senza Frontiere e International Rescue Committee. I NOFX riattualizzano la loro critica con “Minnesota Nazis”, una versione aggiornata del loro attacco ai suprematisti.

È un movimento che abbraccia generi e generazioni. Dalla leggenda folk Joan Baez agli eredi del punk rock come i Green Day, dall’hip-hop impegnato alla latin music degli Ozomatli, fino alle superstar pop e R&B: Halsey denuncia le condizioni dei centri di detenzione, Cardi B condanna le separazioni familiari sui social, John Legend supporta organizzazioni per i migranti, Fiona Apple incanala la rabbia in testi potenti.

Questa presa di posizione collettiva ha anche dato vita a campagne strutturate come il “No Music for ICE”, promosso da Musicians United, che ha visto artisti boicottare eventi legati all’agenzia, mettendo sotto pressione persino colossi come il South by Southwest (SXSW).

In un’epoca di nebulosa autoritaria, mentre le istituzioni vacillano, la musica torna a essere quella cassandra necessaria, una trincea sonora per difendere i diritti e ricordare, a costo di sembrare retorici, il vero sogno americano. Non con sterile neutralità, ma con la schietta, urgente, necessaria parzialità di chi sta dalla parte degli ultimi e della giustizia. Le note diventano documenti, i concerti assemblee, gli album manifesti. È la resistenza che trova il suo ritmo.