A ventisette anni di distanza, il carro armato del thrash mondiale torna a far tremare gli scaffali dei collezionisti. I Metallica hanno appena annunciato ‘Reload (Remastered)’ , e non si tratta della solita operazione nostalgia.

L’album del 1997 – già quadruplo platino, con inni come Fuel, The Unforgiven II e quel The Memory Remains cantato con Marianne Faithfull – verrà ristampato il 26 giugno via Blackened Recordings. Ma il piatto forte è il cofanetto Deluxe Box Set, edizione limitata e numerata, con ben 15 CD di materiale inedito, demo mai sentiti, mix grezzi, performance live, apparizioni TV e persino frammenti registrati in cabina radio.

A rimasterizzare il tutto ci hanno pensato Reuben Cohen (Lurssen Mastering) e Greg Fidelman, con la supervisione di chi quei riff li ha suonati.

Se la versione standard uscirà in doppio vinile 180g, CD singolo, cassetta e digitale, e la 3CD Expanded Edition farà felici i fan meno estremi, il Box Set è un’altra bestia. Oltre ai 15 CD e ai 4 DVD (con backstage dal tour di Seoul, filmati televisivi e rare esibizioni live), il pacco regalo contiene: 13 carte del test di Rorschach (sì, quelle delle macchie d’inchiostro psicodiagnostiche), poster Gimme Fuel 11×17, stampa di Pushead, 10 plettri chitarra/basso, fogli con i testi originali, tre pass laminate per tour, un libro di 128 pagine con foto inedite e racconti di chi c’era.

Ma i Metallica non vivono solo di memoria. Prima della residency a Las Vegas, la band si concederà un’altra scampagnata europea. Sì, arriveranno anche nel Regno Unito – con due date imperdibili al London Stadium a luglio – oltre a tappe a Dublino, Glasgow e Cardiff. Biglietti ancora disponibili (affrettatevi, se li trovate).

E poi c’è il piatto gigante: la residenza al Las Vegas Sphere, inizialmente prevista per otto date tra ottobre e novembre, è già esplosa. Sei show aggiunti per la domanda fenomenale, e il calendario si è allungato fino a marzo 2027. Per la gioia di chi pensava che i Metallica fossero ormai una macchina del revival.

A dare la scossa è sempre Lars Ulrich, che racconta: “Dopo circa 12 secondi della prima serata degli U2 allo Sphere nel ’23, ho pensato: ‘Dobbiamo farlo anche noi. È territorio completamente inesplorato’.”

E sul fronte live, il batterista e co-fondatore ci tiene a precisare:

“Questa residenza ci dà un’altra possibilità di reinventare il modo in cui interagiamo con i nostri fan dal vivo. Siamo più che emozionati all’idea di condividerlo con il mondo tra sei mesi, e dannatamente entusiasti di portare tutto a un livello superiore!”

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