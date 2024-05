Trentemøller ha annunciato il prossimo nuovo album, Dreamweaver, e ha condiviso il nuovissimo singolo, “‘A Different Light“. Il settimo album del produttore elettronico danese uscirà il 13 settembre tramite la sua etichetta In My Room. Lo scorso settembre Anders Trentemøller, con la sua band, era stato in tour in Italia con una serie di tappe live molto apprezzate, all’epoca i brani principali erano estratti da “Memoria” l’ultimo album uscito nel 2022. Mentre per questo nuovo lavoro, che virano ancora verso una new wave eterea e dai suoni shoegaze, il nostro dice:

“Volevo qualcosa di umano e senza tempo che trasportasse la canzone e la melodia vocale. La chitarra acustica mi ha dato l’esatto senso di fragilità e presenza che pensavo meritasse la canzone. Allo stesso tempo volevo suonare sia con l’acustica che con l’elettronica; per far sì che la chitarra entri ed esca dal ruolo di synth introdotto a metà della traccia“. Per poi continuare a spiegare: “Sento che l’interazione tra questi due mondi ha dato alla canzone una dimensione extra. La canzone considera temi di desiderio, guarigione e necessità di trasformazione personale. Riguarda anche la confusione e i sentimenti irrisolti che si verificano durante ogni metamorfosi. Cerco di riflettere sulla natura transitoria dei sogni, della perdita e dell’amore. Allo stesso tempo riconosco, e addirittura abbraccio, che questo fa parte dell’essere umano.”

Trentemøller sarà nuovamente in tour in Italua con tappe il15 agosto al Cinzella Festival di Brindisi, per tornare in autunno a Milano e Roma, rispettivamente l’8 novembre all’Alcatraz e il 9 novembre al Roma Europa Festival.

https://trentemoller.com

https://www.instagram.com/trentemoeller/

Tracklist:

A Different Light

Nightfall

Dreamweavers

I Give My Tears

Behind My Eyes

Hollow

Empty Beaches

In A Storm

Winter’s Ghost

Closure