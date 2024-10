L’ex Fleet Foxes Josh Tillman, meglio conosciuto come Father John Misty, ha annunciato Mahashmashana, il suo sesto album che uscirà il 22 novembre tramite Sub Pop per gli Stati Unito e la Bella Union per Regno Unito e in Europa. Questo nuovo lavoro il cantautore di Seattle, ma originario di NYC, lo ha coprodotto con Drew Erickson mentre Jonathan Wilson è stato il produttore esecutivo.

Tra le otto tracce che compogono Mahashmashana trovate “I Guess Time Makes Fools of Us All”, pubblicata in estate, e il nuovo singolo “Screamland” con Alan Sparhawk dei Low alla chitarra. A supportare il brano c’è un video di Estefania Kröl. “Il video è un viaggio visivo attraverso le profondità di ‘Screamland’, catturando l’essenza sia della musica che degli artisti”, afferma Kröl. “Father John Misty si fonde perfettamente con la scena, diventando parte della città, un’eco vivente di ‘Screamland’”.

Nel 2025 Father John Misty sarà in tour in Europa e nei primi quindici giorni di aprile suonerà a Stoccolma, Copenaghen, Berlino, Parigi, Bruxelles, Utrecht, Edimburgo, Manchester, Brighton e Londra.



