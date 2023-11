Chi segue le vicende personali di Billy Corgan saprà che la sua vita matrimoniale e familiare è ricca di amore (almeno è quello che traspare dal suo profilo IG). Un uomo che nella vita reale non segue per niente lo stilema rock. Questa suo trasformazione, da artista tenebroso e chiuso a marito e padre amorevole tutto cicci-cicci, sta lasciando i fans degli Smashing Pumpkins a bocca aperta.

Nelle ultime settimane la band ha annunciato il “The World Is A Vampire Tour” con il quale regaleranno al pubblico i brani storici della loro carriera come anche il nuovissimo repertorio. Il tour toccherà anche l’Europa, con un unico appuntamento italiano al Lucca Summer festival il prossimo 6 luglio (per l’occasione lo special guest sarà Tom Morello chitarrista dei Rage Against The Machine). Ma è l’ultima iniziativa di Corgan a far scatenare i fans, infatti si esibito nel parco divertimenti Walt Disney World e suonato una canzone natalizia inedita intitolata “Evergreen” insieme a una cover di “Silver Bells” di Bing Crosby. Il tutto è andato on onda sulla rete ABC all’interno dello show “The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration”.



