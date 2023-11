The Jesus & Mary Chain con la pubblicazione del video-singolo ‘jamcod’ hanno annunciato l’uscita di ‘Glasgow Eyes’. L’ottavo studio album del gruppo scozzese dei fratelli Reid verrà pubblicato dalla label Fuzz Club / Cooking Vinyl il 3 agosto 2024.



“Glasgow Eyes” rappresenta anche un traguardo considerevole cioè il 40° anniversario del gruppo, che ha sempre ruotato intorno ai due fratelli, passati tra problemi di droga, alcol e interpersonali che hanno perseguitato la band prima della loro pausa di nove anni fino alla reunion nei primi 2000.



The Jesus & Mary Chain pubblicarono il loro primo singolo debutto “Upside Down” quarant’anni or sono al quale seguì il debut album “Psychocandy” considerato un lavoro fondamentale nello sviluppo dell’alt-rock, del noise pop e dello shoegaze .



Questa nuova release sarà accompagnata da un’autobiografia e un documentario e anche un tour mondiale che passerà per l’Italia il 14 aprile 2024 per un concerto esclusivo all’Alcatraz di Milano.



Il nuovo album è composto da 12 tracce ed è stato registrato presso lo studio Castle Of Doom dei Mogwai a Glasgow, e vede la band lavorare con elettronica e suoni tra The Velvet Underground e Suicide.



https://themarychain.com/

https://www.instagram.com/jesusandmarychain/

https://www.facebook.com/JesusAndMaryChain/

ph. credit Mel Butler