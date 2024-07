C’è un gradito ritorno per le bands del movimento Riot Grrrl, dopo la reunion delle Bikini Kill (e il ritorno discografico delle Sleater Kinney) si riparla delle Bratmobile. I prossimi chi saranno? Huggy Bear o il rock mainstream delle Hole di Courtney Love? Tornando alla band di Olympia, Washington; dopo una serie di live show iniziati già nel 2023, hanno annunciato le ristampe rimasterizzate degli album Ladies, Women and Girls del 2000 e Girls Get Busy del 2002, entrambe in uscita il 25 ottobre tramite Kill Rock Stars. Questa sarà la prima nuova stampa di vinili e CD per entrambi dalla loro prima pubblicazione.

“Siamo così entusiasti di riavere questi dischi in stampa fisicamente con un nuovo mastering”, affermano le Bratmobile. “Riflettono un momento molto speciale per la nostra band e speriamo che le persone abbiano la possibilità di ascoltarli con orecchie nuove e di connettersi con le idee che sono ancora rilevanti oggi”.



https://www.facebook.com/bratmobileofficial