Glistanno lavorando ad una ristampa per il 25° anniversario del loro album di debutto, lo ha affermato il co-fondatore e percussionista. “Sono il custode della memoria e dei materiali della band, ho conservato tutti i nastri DAT delle registrazioni di tutti i nostri primi spettacoli, tutti i videotape dalle sessioni in studio alla SR Audio e all’Indigo Ranch, diversi mix di prova che abbiamo dato ad altri persone a cui abbiamo detto “No” in quel momento e che non sono mai state pubblicate. La ristampa vedrà nuovi artwork e nuove foto dell’epoca ma soprattutto ci sarà tanta musica e video”, c’è molto – audio, immagini, tutto.” . È la migliore di tutte le cose degli Slipknot.”Il debut album degli Slipknot fu pubblicato il 29 giugno 1999 tramite lae s’intitolava semplicemente “Slipknot” diventanto immeditamente un punto di riferimento per la scena nu metal mondiale. Andavano oltre il crossover metal di Korn o Deftones, la band trasmetteva una “violenza sonora” diversa spesso tribale più vicina a Roots dei Sepultura. L’album è ancora oggi il titolo più venduta della discografia della band e sin da subito fu certificato doppio disco di platino dalla Recording Industry Association Of America (RIAA).