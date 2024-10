Anniversario in arrivo per il terzo album dei Gang of Four. Songs of the Free, pubblicato nel 1982, sarà ristampato in formato vinile il 25 ottobre tramite Matador records. L’album è stato rimasterizzato da Frank Arkwright agli Abbey Road, con la supervisione del frontman Go4 Jon King, usando i nastri originali. La band, nonostante la recente morte del co-fondatore Andy Gill ,è ancora in piena attività e di recente ha incluso in line up il chitarrista americano David Pajo (Slint, Zwan, Tortoise…).

Songs of the Free fu, per la post punk band britannica, un album di transizione poiché il bassista originale Dave Allen aveva lasciato il gruppo per formare gli Shriekback e al suo posto entrò in formazione Sara Lee, che aveva precedentemente suonato con The League of Gentlemen di Robert Fripp per unirsi poi ai B-52.

Un lavoro che rimarcava il cambiamento anche perchè ci sono inserti di sintetizzatori e drum machine, risultando in un sinuoso suono elettro-disco anche se lo stile chitarristico di Gill. era sempre ben presente L’album include il singolo classico “I Love a Man in a Uniform”, che è diventato una disco hitsa negli Stati Uniti, così come “Call Me Up” e “We Live as We Dream, Alone”.



