JUNGLE: nuovo singolo poi album e lungo tour con tappa a Milano.

I JUNGLE hanno condiviso un video interattivo inedito per il loro nuovo singolo “Back on 74″, l’ultimo brano che anticipa il quarto album del duo di produttori britannici “VOLCANO“, in uscita l’11 agosto per Caiola Records/AWAL. Il video è l’ultimo della serie di collaborazioni dei JUNGLE con WeTransfer (clicca qui) ed è disponibile per 14 giorni esclusivamente sul sito dedicato all’interno di WeTransfer. Sarà ulteriormente promosso attraverso la landing page globale di WeTransfer, utilizzata da oltre 80 milioni di utenti mensili in 190 paesi del mondo.

Volcano segue il precedente album dei Jungle “Loving In Stereo”, che ha raggiunto la più alta posizione in classifica in UK (debuttando al #3) mentre negli Stati Uniti ha raggiunto il numero 1 della classifica Billboard Dance Albums che li ha portati ad essere guests di Billie Eilish nel suo tour americano.

J e T hanno scritto la maggior parte del disco in tournée prima di iniziare il processo di registrazione mentre alloggiavano in un Airbnb a Los Angeles. Il disco è stato poi completato a casa, a Londra, nel loro luogo preferito, lo Studio B dei Metropolis Studios. Oltre a Erick The Architect, collaborano al disco Bas (già presente nel singolo “Romeo” di Loving In Stereo), e altri grandi talenti come Roots Manuva, Channel Tres e JNR Williams.

I Jungle hanno commentato: “Come Jungle, siamo incredibilmente orgogliosi del nostro ultimo singolo, “Candle Flame”. Volevamo creare una canzone che fosse al tempo stesso personale e universale, esplorando gli alti e bassi dell’amore e delle relazioni in un modo che fosse poetico e autentico. Lavorare con Erick The Architect è stato un piacere assoluto e la sua prospettiva e il suo talento unici hanno aggiunto un ulteriore strato di profondità e ricchezza al brano. “Candle Flame” rappresenta tutto ciò che rappresentiamo come band: creatività, passione e impegno nel fare musica che tocchi i cuori e le menti dei nostri fan. Non vediamo l’ora che tutti lo ascoltino e speriamo che porti gioia e ispirazione a tutti coloro che lo ascoltano“.

Ma i piani dei Jungle per il 2023 non si fermano qui… Dopo la recente conferma del loro set da headliner all’All Points East (26 agosto), la band ha anche annunciato i dettagli di un importante tour da headliner in Nord America e in Europa, con tappa anche in Italia, il 2 novembre all’Alcatraz di Milano.

https://www.junglejunglejungle.com/

https://www.facebook.com/jungle4eva/

https://www.instagram.com/jungle4eva/

‘Volcano’ track listing

Us Against The World

Holding On

Candle Flame (Feat. Erick the Architect)

Dominoes

I’ve Been In Love (Feat. Channel Tres)

Back On 74

You Ain’t No Celebrity (Feat. Roots Manuva)

Coming Back

Don’t Play (Feat. Mood Talk)

Every Night

Problemz

Good At Breaking Hearts (Feat. JNR Williams & 33.3)

Palm Trees

Pretty Little Thing (Feat. Bas).