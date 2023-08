The Gaslight Anthem feat. Bruce Springsteen: ascolta il singolo che anticipa l’album.

Ascolta ‘History Books’ dei The Gaslight Anthem feat. Bruce Springsteen, titletrack del nuovo album in uscita il 27 Ottobre per Thirty Tigers.

Alla titletrack ha partecipato Bruce Springsteen, amico di lunga data della band e uno dei più importanti artisti rock contemporanei.

‘History Books’ è il sesto album dei Gaslight Anthem, il primo in nove anni e un ritorno atteso dai fan della formazione rock del New Jersey.

All’interno del nuovo album è presente anche ‘Positive Charge’, singolo uscito ad aprile scorso.

https://www.thegaslightanthem.com/