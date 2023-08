Tributo all-star a Leon Russell con Pixies, U.S. Girls, Orville Peck, Nathaniel Ratelieff.

Tributo all-star a Leon Russell con Pixies, Bootsy Collins, Orville Peck, Nathaniel Ratelieff e U.S. Girls. ‘A Song For Leon’ uscirà l’8 Settembre anticipato dalla cover di Margo Price di ‘Strangers in a Strange Land’.

Leon Russell è stato un iconico musicista, compositore e produttore di Nashville conosciuto come ‘The Master of Space and Time’ e che in 50 anni di onorata carriera ha partecipato ad oltre 400 album come musicista, autore e produttore.

“Questo tributo segue il vero spirito della Primary Wave Music (management che amministra il catalogo di Leon Russell), in linea con la musica e lo spirito di Leon Russell. Le canzoni di Leon sono senza tempo e tutti gli artisti che hanno contribuito qui continuano a rendergli omaggio” – Laurel Stearns (Manager, Primary Wave & A&R for A Song For Leon)

Nel corso della sua carriera ha lavorato con Beach Boys e Frank Sinatra, The Rolling Stones, Bob Dylan, Elton John, Bob Marley e molti altri. Il suo classico ‘A Song For You’ conta ben 40 reinterpretazioni differenti, tra cui Ray Charles, Donny Hathaway, Willie Nelson e The Temptations, e ora anche una versione della giovane Monica Martin.

https://www.leonrussell.com/

V.A. – ‘Primary Wave / A Song for Leon – A Tribute to Leon Russell’ tracklist:

1. Margo Price – “Strangers in a Strange Land”

2. Durand Jones & The Indications – “Out in the Woods”

3. Nathaniel Rateliff & the Night Sweats – “Tight Rope”

4. Orville Peck – “This Masquerade”

5. U.S. Girls with Bootsy Collins – “Superstar”

6. Pixies -” Crystal Closet Queen”

7. Monica Martin – “A Song for You”

8. Bret McKenzie with The Preservation Hall Jazz Band – “Back to the Island”

9. Tina Rose, Amy Nelson, Jason Hill – “Laying Right Here in Heaven”

10. Hiss Golden Messenger – “Prince of Peace”