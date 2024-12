Il musicista jazz James Brandon Lewis pubblicherà un nuovo album su tracce improvvisate insieme al batterista e suonatore di mbira Chad Taylor e il bassista e chitarrista Josh Werner. Apple Cores del James Brandon Lewis Trio uscirà il 7 febbraio (tramite Anti-). Il primo assaggio dell’album è il nuovo brano “Five Spots to Caravan”. Ascolta la traccia qui sotto.

Lewis, Taylor e Werner hanno registrato il loro album in due sessioni di improvvisazione. “Se non trascorri del tempo con la tua band, non ti fiderai davvero di quel momento”, riflette Lewis. “Penso che abbiamo trascorso abbastanza tempo insieme per poterlo fare. Suono con Chad da circa 10 anni e con Josh dal 2018. “

Per il nuovo album, i musicisti si sono ispirati ad Amiri Baraka e Don Cherry. “Five Spots to Caravan”, in particolare, “è un riferimento a più livelli all’arco creativo di Don Cherry e viaggia come musicista”, secondo un comunicato stampa.



https://jblewis.com/

https://www.instagram.com/jamesbrandonlewis

https://www.facebook.com/JamesBrandonLewis