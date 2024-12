S’intitola The Right Person Will Stay il decimo album in studio della cantautrice americana Lana Del Rey. La release discografica è a cura della Interscope Records e Polydor Records e avverrà il 21 maggio 2025. L’annuncio è coinciso con la pubblicazione del singolo “Young and Beautiful” che potete ascoltare qui sotto.

A differenza dall’annuncio dell’uscita mai avvenuta dell’ album Lasso, un lavoro dal sound country che però non ha convinto la cantante per via di “vibrazioni negative”, arriva senza pre-annunci questo nuovo album.

La Del Rey ha anche annunciato un tour nel 2025 nel Regno Unito e in Irlanda, cinque spettacoli negli stadi tra la fine di giugno e l’inizio di luglio a Cardiff, Glasgow, Liverpool, Dublin e doppio live al Wembley stadium di Londra.



