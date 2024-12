Terminato il tour americano autunnale i Wilco hanno deciso di festeggiare il loro quinto Lp. A Ghost is Born ha compiuto 20 anni a giugno e per ricordarlo la band lo ristampa in formato deluxe. L’uscita è prevista per il 7 febbraio, tramite Nonesuch, con un cofanetto da 9 LP e 4 CD accompagnato da un libro a colori di 48 pagine, foto inedite e una nuova cronologia approfondita delle registrazioni dell’album. Gli LP sono 3 apribili e 1 a tre ante, con foto di Michael Schmelling all’interno della copertina. C’è anche un cofanetto da 9 CD fornito con il libro con copertina rigida. Entrambe le edizioni sono disponibili in pre-order.



Entrambe le edizioni della ristampa deluxe contengono l’album originale e 65 brani inediti, inclusi outtakes, demo, sessioni di workshop sui “fondamentali” di Wilco e una registrazione completa del loro spettacolo del 2004 al Boston Wang’s Center. Di seguito puoi ascoltare una versione alternativa del brano “Handshake Drugs“, registrato al Sear Sound di New York il 13 novembre 2003.



“Realizzare quel disco, con questa formazione, è stato l’inizio di qualcosa d’importante, cio+ essere consapevoli che possiamo suonare qualsiasi cosa”, ha detto il leader Jeff Tweedy. “Ecco perché, vent’anni dopo, siamo ancora e procediamo ancora”.



