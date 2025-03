Ci sono band che, dopo aver incassato elogi e critiche positive, non dormono sugli allori ma spostano l’asticella sempre più in alto. È il caso dei newyorkesi The Men che, dopo una sfilza di lavori eccellenti, colpiscono oggi ancora più duro che in passato. In questo nuovo album la formazione guidata dai cantanti-chitarristi Nick Chiericozzi e Mark Perro non fa prigionieri, frullando nello stesso calderone sonoro punk, noise, garage e r’n’r stradaiolo. Una miscela che si riverbera nelle tredici tracce di questo album in cui troviamo echi di Stones, Dead Boys, Stooges, ma anche tentazioni hardcore e rumorismi assortiti. Canzoni che spesso si rivelano eccellenti come l’iniziale trascinante “Pony”, quella piccola molotov che risponde al titolo di “At The Movies” o una “Buyer Beware” spinta dai fiati alla maniera degli Stooges di “Fun House”. Da lì in avanti, se si escludono la ballatona “Charm” e l’ipnotica “The Path”, il combo newyorkese spinge la sua formula rabbiosa al parossismo in episodi in cui il groove cede il passo al volume e alle distorsioni, finendo spesso col deragliare. Sul finale il quartetto della Grande Mela rientra sui binari di un rock’n’roll incattivito con un pezzo come “Tombstone”, per poi chiudere con “Get My Soul” che macina riffoni hard, una voce al vetriolo e ritmi che passano in un attimo dal doom all’hardcore. “Buyer Beware” ci consegna una band spavalda, consapevole della propria forza espressiva al punto da voler spingere “oltre” la propria rodatissima formula sonora. Una scommessa vinta solo a metà. Non sempre picchiar duro e andar veloci significa automaticamente risultare efficaci. Cosa che The Men riescono ad essere nella prima parte dell’album, molto meno nella seconda.



https://themen.bandcamp.com/

https://fuzzclub.com/collections/the-men