Gli Efterklang hanno confermato i dettagli per il nuovo album dal titolo “Things We Have In Common” che esce a tre anni di distanza dall’ultimo lavoro “Windflowers” pubblicato nel 2021 dalla City Slang che si completava con Altid Sammen” del 2019. Con questa nuova release quindi il gruppo danese completa un trittico discografico che li ha visti particolarmente ispirati.

Things We Have In Common verrà pubblicato il giorno il 27 settembre via City Slang ed è anticipato da due brani: “Plant”, con Mabe Fratti e “Getting Reminders” feat. Beirut.

Il cantante del gruppo Casper Clausen circa il brano “Plant” ha dichiarato: “Una canzone che invita l’uomo ad andare oltre se stessi, osare, scavare nel mondo interiore e condividerlo con gli altri mettendo in mostra la nostre vulnerabilità“. Poi continua: “Questa è una delle prime canzoni scritte per il nuovo album, ed è stato un lungo viaggio, a partire da uno schizzo del nostro amico di lunga data, collaboratore e co-fondatore degli Efterklang, il pianista Rune Mølgaard.”



La band inizierà anche un lungo tour europeo che arriverà a Milano il 25 gennaio 2025 presso il Circolo Arci Bellezza.

https://efterklang.net

https://www.instagram.com/efterklang

https://www.facebook.com/efterklang