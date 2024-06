L’irish folk band di Dublino Lankum dopo l’acclamato album in studio “False Lankum” annuncia che pubblicherà una live album attraverso la Rough Trade Records. “Live in Dublin”, registrato in tre serate da tutto esaurito al Vicar Street di Dublino, presenta diversi brani del loro catalogo, tra cui “The Rocky Road to Dublin”, che finora non è mai stato pubblicato ufficialmente. Disponibile in digitale, arricchito da tre brani extra, avrà un’edizione in vinile, sia su vinile nero che su vinile colorato (oro) in edizione limitata, che uscirà il 21 giugno.



