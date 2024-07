Gli irlandesi God Is An Astronaut hanno annunciato il loro undicesimo album dal titolo Embers. Il nuovo album del gruppo post rock uscirà il 6 settembre tramite la Napalm Records e il primo singolo condiviso è “Falling Leaves” che la band definisce “un viaggio riflessivo attraverso la brevità della nostra esistenza”.

I GIAA hanno anche imminenti live ai festival europei in agosto tra questi ci sono due appuntamenti italiani:

15 agosto al Frantic Fest di Francavilla e il 16 agosto alla Festa di Radio Onda d’Urto a Brescia.



https://www.facebook.com/godiaa

https://www.instagram.com/giaa_band

https://god-is-an-astronaut.bandcamp.com/album/embers