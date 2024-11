Il nuovo album del cantautore americano Bonnie “Prince” Billy s’intitola The Purple Bird ed uscirà il 31 gennaio 2025 per etichetta Domino. Realizzato a Nashville con il produttore David “Ferg” Ferguson, con un ensemble di musicisti di primo livello tra cui il cantante country John Anderson, che canta nel brano “Downstream”, Ronnie Bowman, Pat McLaughlin (mandolino), Tommy Prine e Roger Cook, Steve Mackey (basso) e Fred Eltringham (batteria/percussioni). The Purple Bird potrebbe essere definito “un vero e proprio disco di Nashville”, composto da una raccolta di canzoni scritte principalmente attorno al tavolo della cucina di Ferg. Brit Taylor e Adam Chaffin hanno contribuito come cori



https://www.instagram.com/wignifier/

Photo credit: David Kasnic