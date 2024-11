Sarà la label Cold Spring a pubblicare le sessions radiofoniche fatte presso la BBC che il gruppo industrial metal realizzò per il formato di John Peel. I Pitchshifter, band di Nottingham, registrò i brani dal sound ultra-heavy presso gli iconici BBC Maida Vale Studios nei giorni 28 aprile 1991 e il 30 marzo 1993. La label li ha rimasterizzazione per sia per pubblicarli in formato CD chee vinile.

La sessione del 1991 venne registrata nello stesso periodo in cui uscì l’album di debutto della band, “Industrial”, edito dalla Deaf Records/Peaceville, mentre la sessione del 1993 venne registrata più o meno nello stesso periodo dell’album successivo, “Desensitized” che uscì per la label Earache.



Fondati nel 1989, i primi brani dei Pitchshifter possono essere descritti come heavy industrial metal, con la band a lungo citata come uno degli ideatori del genere autodefinito “Death Industrial” insieme ai Godflesh. Queste sessioni e i loro primi due album definiscono quel periodo classico, prima che il gruppo si spostasse verso lo stile industriale crossover guidato dal beat per cui sono più noti.



La band è ancora in attività anche se con una formazione nuova che vede solo i fratelli Clayden (bassista e voce) ancora al comando. Il gruppo proprio a fine novembre farà un breve tour in Gran Bretagna che toccherà Bristol, Manchester, Portsmouth, Londra, per concludersi nella loro città natale Nottingham.



Peel Sessions 1991-93 (CSR344CD/LP) by Pitchshifter