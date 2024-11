S’intitola The Bad Fire l’undicesimo album dei veterani del post-rock scozzese. I Mogwai per la prima volta, hanno lavorato con il produttore John Congleton e sarà la label Temporary Residence Ltd. a pubblicare l’undicesimo album il 24 gennaio. L’album include “God Gets You Back“, brano uscito il mese scorso (leggi qui), ma anche la nuova traccia “Lion Rumpus” che potete ascoltare qui sotto. Quest’ultima è accompagnata da un video in cui Lawrence “Larry” Wilson, nativo di Glasgow, porta a spasso i cani a New York. È stato diretto da Antony Crook, che ha diretto il documentario sui Mogwai If The Stars Had A Sound.

La band capitanata dal chitarrista Stuart Braithwaite farà anche un tour mondiale ma per ora non sono state annunciate tappe italiane anche se è probabile che la prossima estate suoneranno anche in Italia.



https://mogwai.scot/

https://www.facebook.com/mogwai

https://www.instagram.com/mogwaiband