“Wired For Chaos” è il documentario basato sulla vita di una delle figure più iconiche del punk rock e hard core mondiale: Harley Flanagan. Il docu, che racconta anche una buona parte la vita difficile di Harley, è stato presentato in anteprima lo scorso novembre al festival di documentari DOC NYC di New York City.

Il film non parla solo di stile punk rock ma soprattutto di una vita straordinaria e della sopravvivenza a vicissitudini sorprendenti per quanto negative. “Wired For Chaos” tocca la celebrità infantile, i traumi, l’abuso e l’abbandono dei minori, la violenza, la depressione e l’evoluzione di un ragazzo in una delle personalità più feroci della musica moderna oggi anche Professor Harley in quanto maestro di jiujitsu.



Flanagan irruppe nella scena musicale punk all’età di 11 anni alla fine degli anni ’70 come batterista della band newyorkese di sua zia The Stimulators, fondando in seguito il seminale gruppo hardcore CRO-MAGS. Flanagan racconta la sua inconcepibile storia attraverso filmati crudi della scena musicale di New York degli anni ’70 e ’80 nelle quali troviamo amici e colleghi come Flea, Ice-T, Henry Rollins, Daryl Jenifer dei Bad Brains, l’attrice e fotografa Brooke Smith, Keith Morris dei Circle Jerks, il musicista ed oggi produttore televisivo Kate Schellenbach, Roger Miret degli Agnostic Front e lo chef Anthony Bourdain deceduto alcuni anni fa.

In attesa di vederlo su qualche piattaforma video streaming gustatevi il trailer.



https://realcromags.com/

https://www.facebook.com/harleyfflanagan

https://www.wiredforchaos.com/

https://www.instagram.com/wiredforchaosfilm