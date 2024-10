La band americana Interpol ha rilasciato una nuova ristampa in occasione del ventesimo anniversario dell’album Antics prodotto da Peter Katis (noto per aver lavorato gli album dei Mercury Rev e The National). La band capitanata da Paul Banks ha deciso di celebrare il secondo album della loro carriera con una nuova versione vinilica in edizione limita. La re-issue è già disponibile in streaming tramite Matador records con un album live e film registrato a Città del Messico nel 2005, troverete anche il nuovo lato B della traccia “Direction”. Seguiranno edizioni limitate in vinile nel 2025, con preordini che chiuderanno il 14 novembre. Anche lo spettacolo di Città del Messico è presente da qualche giorno sul canale Youtube della band.

Infine la band sta per partire per un tour in Nord America ed Europa, suonando l’album. Tra gli ospiti in Nord America figurano Deafheaven e …And You Will Know us by the Trail of Dead.



https://www.interpolnyc.com/

https://www.facebook.com/interpol

https://www.instagram.com/interpol