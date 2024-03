Energico, coinvolgente e al contempo tanto muscolare quanto delicato; sono queste le direttrici sulle quali si è mosso Alabaster DePlume, dal vivo all’Auditorium Novecento di Napoli, il 5 marzo 2024, in una serata targata Wakeupandream, Auditorium Novecento e Main Out.



Una formazione asciutta, essenziale, ma assolutamente funzionale e versatile, composta, oltre che da DePlume (sax, chitarra e voce), da Ruth Goller (basso e voce) e Momoko Gill (batteria e voce), ha contemperato, come nella lettura di un contemporaneo messale pagano, sia l’aspetto sacrale che quello più viscerale, il tutto con equilibrio, senza iperboli; e questo è stato l’elemento sicuramente più caratteristico: la capacità di misurare con eleganza anche gli eccessi, coinvolgendo ed “esaltando” il pubblico in modo amabilmente diretto.



Il cantato, ora corale, ora parlato e narrativo, ha instaurato una dialettica con la parte strumentale e dialogato con i presenti in sala, evidenziando l’importanza che DePlume dia all’aspetto comunicativo e contenutistico delle parole e il suo impegno verso il sociale.

Un concerto trasversale e obliquo rispetto alle pubblicazioni in studio in cui l’essenza cristallizzata nello splendido “Gold – Go Forward in the Courage of Your Love” e negli ulteriori lavori (l’ottimo “Come With Fierce Grace” per tutti), è stata in parte “liberata” e DePlume ha potuto beneficiare di un più esaltante rapporto con la platea, destrutturando e strutturando con libertà mentale ed emotiva.

E così, tra parti sostenute, tribalismi, (s)quadrature post punk, aperture jazz-rock e soliloqui intimi e rituali, “Mrs Calamari”, “Whisky Story Time”, “People: What’s the Difference?”, “Be Nice To People”, “Was Gonna Fight Fascism” (si rimanda alla versione con i Soccer96), “Don’t Forget You’re Precious” … sono stati punti di partenza per un’esibizione che ha compiuto una giusta crasi tra partitura e improvvisazione, in cui la “sperimentazione” si è messa al servizio dell’immediatezza dell’ascolto.



https://www.alabaster-deplume.com/

(Foto di Lucio Carbonelli)