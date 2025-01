This Island, l’album più recente del trio dancepunk/elettroclash Le Tigre, formato da Kathleen Hanna (già feminist punk leader con le Bikini Kill), JD Samson e Johanna Fateman, ha compiuto 20 anni ad ottobre e per festeggiare verrà ristampato su vinile, per la prima volta in 20 anni, in vinile Galaxy rosa neon, in edizione limitata a 200 copie. Il trio lo scorso anno, e dopo ben 18 anni dalla rottura, si è anche riunito per un tour celebrativo che si è svolto prima in Europa e poi in Nord America.

Novità in arrivo?



Ph. credit: Monica Simoes