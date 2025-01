I Locust hanno annunciato una ristampa speciale del loro ultimo album, The Peel Sessions, su etichetta Three One G. In uscita il 24 gennaio, la ristampa è stata recentemente rimasterizzata da Nathan Joyner dalle registrazioni originali del 2001. Justin Pearson dei Locust ha condiviso anche una cover degli Swing Kids “El Camino Car Crash” che ha registrato con il suo nuovo progetto Deaf Club.

“Registrare una sessione di Peel per John Peel è stata una delle tante cose surreali che i Locust hanno avuto modo di fare durante la loro vita“, ha detto Pearson. “Con il senno di poi, vorrei che avessimo pianificato le cose che abbiamo avuto l’opportunità di fare, come per questa occasione dove abbiamo inserito la session di registrazione durante un tour senza pernottamento fatto nel Regno Unito/Europa nel 2001.”

“Ricordo di essere arrivato a Londra la mattina presto dopo un viaggio notturno, abbiamo registrato tutto il giorno per ripartire la notte stessa e viaggiare verso l’Europa continentale per arrivare in Belgio“, ha continuato. “Tuttavia, si è rivelato molto interessante in quanto si trattava di un documento di brani vecchi e nuovi con un importante cambio di formazione, passando da una band di cinque elementi a una band di quattro elementi, in particolare con il passaggio di Gabe Serbian dalla chitarra/voce alla batteria che ha ridefinito la band e la sua formazione. Naturalmente, l’album fu finalizzato per la sua uscita in vinile molti anni dopo e includeva un layout e un finto design di Sonny Kay delle tradizionali Peel Sessions con cui tutti siamo cresciuti. Che onore essere sul radar di John Peel e ancora di più registrare su BBC1 per questa leggenda”.



I Locust si sono formati nel 1994 e si sono rapidamente fatti un nome per i loro spettacoli dal vivo, la miscela aggressiva di grindcore e new wave e i loro costumi sul palco come insetti. Il loro terzo e ultimo album in studio, New Erections, è uscito nel 2007, ma lo hanno seguito tre anni dopo con The Peel Sessions. Anche se da allora i Locust non hanno pubblicato nuova musica, formalmente si sono conclusi fino al 2022 in seguito alla morte del loro batterista Gabe Serbian.



