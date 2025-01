Blondshell (Sabrina Teitelbaum) ha annunciato l’uscita del suo attesissimo secondo album, If You Asked For A Picture, prevista per il 2 maggio su Partisan Records. Tornando in studio con il produttore Yves Rothman, il progetto è caratterizzato da un’urgenza, un’ambizione e una potenza devastante che erano già state accennate nel debutto omonimo del 2023. L’album, grazie alla sua specificità, autoanalisi e umorismo disinvolto, ha trasformato Blondshell in una delle artiste emergenti più acclamate degli ultimi anni.



