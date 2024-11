Le icone post-punk e industrial Throbbing Gristle hanno annunciato TG Berlin, un box set contenente il loro lavoro inedito a Berlino, incentrato su una serie molto speciale di eventi dal vivo al Volksbühne nel 2005/2006. Uscirà il 6 dicembre tramite la Mute records.

Chris Carter, Cosey Fanni Tutti, Genesis Breyer P-Orridge (che ci ha lasciat* nel 2020) e Peter ‘Sleazy’ Christopherson ( che ci ha lasciato nel 2010) riformarono i Throbbing Gristle nel 2004, circa 23 anni dopo essersi sciolti. Sono rimasti insieme fino alla fine del decennio, hanno suonato al Coachella e al Primavera Sound e hanno pubblicato due nuovi album, TG Now (2004) e Part Two: The Endless Not (2007). La residenza al Volksbühne includeva uno spettacolo di Capodanno, una colonna sonora dal vivo improvvisata per In The Shadow of the Sun (1981) di Derek Jarman il giorno di Capodanno, e sono anche andati in studio, registrando due canzoni finali, “Scabs & Saws” e “Wotwududo”, e un pezzo di nuova musica di 48 minuti. TG Berlin presenta tutto questo. Il cofanetto include 4 CD, un Blu Ray, un vinile da 10″ e un libro fotografico con fotografie inedite dell’epoca.

Di seguito potete ascoltare il brano “Scabs & Saws“, un pezzo intenso che unisce produzione dub, elettronica pesante con una performance vocale tipicamente intransigente di P-Orridge.



http://www.throbbing-gristle.com/

https://www.instagram.com/throbbinggristle/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057813470906

Ph. credit: Paul-Heartfield