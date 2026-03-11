In un panorama musicale spesso saturo di ripetizioni e mode passeggere, ci sono progetti che brillano come supernove in una galassia lontana. The Claypool Lennon Delirium, l’incontro (speri)mentale tra il genio bizzarro dei Primus, Les Claypool, e la raffinata eccentricità di Sean Ono Lennon, è uno di questi.

Dopo averci deliziato con viaggi psichedelici come Monolith of Phobos e South of Reality, il duo ha annunciato il suo terzo capitolo in studio. Il titolo è già di per sé un viaggio: The Great Parrot-Ox and the Golden Egg of Empathy. L’uscita è prevista per il 1 maggio via ATO Records, e se c’è una cosa che possiamo aspettarci, è che non sarà un ascolto banale.

La band descrive il disco come un concept album che riflette su moralità, mortalità e, in modo quasi profetico, sui pericoli dell’intelligenza artificiale. Non si tratta solo di tecnologia, ma di una favola dark che funge da monito sulla sostenibilità e su quel pendio scivoloso che è l’ottimizzazione senza empatia. In un’epoca in cui l’IA inizia a scrivere canzoni e a generare arte, i Claypool Lennon Delirium ci ricordano che il cuore (o un uovo d’oro magico) potrebbe essere l’unica difesa che abbiamo.

Les Claypool ha definito questo album come il più laborioso della sua carriera:

“The Great Parrot-Ox and the Golden Egg of Empathy ha richiesto oltre tre anni di lavorazione ed è stata la registrazione più intensa in cui io sia mai stato coinvolto. Il risultato è qualcosa di cui io e Shiner [Sean] siamo estremamente orgogliosi: un’opera concettuale rilevante accompagnata da un fumetto colorato e fantasmagorico.”

E di fumetto non si tratta di una metafora. L’album sarà disponibile in una versione fisica che è un vero e proprio oggetto del desiderio per collezionisti e amanti del vinyl.

Per i veri appassionati, segnaliamo un’occasione da non perdere. Abbiamo una variante esclusiva in vinile 2LP chiamata “Yellow Jacket”, limitata a sole 500 copie. Oltre al vinile colorato, questa edizione include un fumetto di 24 pagine realizzato dal storico collaboratore della band, Rich Ragsdale. Un’opera nell’opera, perfetta per immergersi completamente nella storia che la musica racconta.

Ma di cosa parla, esattamente, questo nuovo mondo? La storia è puro Claypool-Lennon.

Siamo nella gloriosa terra di Cliptopia, un tempo rigogliosa, ora ridotta a un deserto di cancelleria. Qui regna incontrastato Cliptron, un’IA senziente che, con il suo esercito di robot, sta trasformando ogni risorsa (inclusi gli esseri umani) in graffette Clipnex. Il nostro eroe è il giovane artista Hippard O. Campus Jr., che si ribella al padre, Hippard Sr., il magnate creatore di Cliptron.

Con l’aiuto di un vecchio lupo di mare, il Colonnello O’Coren, Hipp salpa verso l’Isola della Lucidità. Qui, il saggio Ministero dei Manati lo guiderà fino al mitico Grande Bue-Pappagallo, la cui creatura custodisce il Golden Egg of Empathy (l’Uovo d’Oro dell’Empatia), l’unica arma in grado di infondere emozione e comprensione nel freddo cuore di acciaio di Cliptron.

Il primo assaggio di questo mondo lo avevamo avuto a gennaio con il singolo “WAP”. Niente paura, niente cardi B: qui la sigla sta per “What a Predicament”, un brano che mescola il groove tipico di Claypool con le armonie eteree di Lennon.

Ma la novità è il secondo estratto, la title track “The Golden Egg of Empathy”, che vede la partecipazione speciale di WILLOW. La giovane artista presta la sua voce alla “sacra dea piumata” che custodisce l’uovo, aggiungendo un ulteriore strato di fascino e modernità al sound della band. Il video, che potete vedere qui sotto, è un tripudio di animazioni e artwork di Rich Ragsdale, perfetto compagno visivo per l’epopea musicale.

Se tutto questo non bastasse, i Claypool Lennon Delirium porteranno la loro musica dal vivo in un tour che attraverserà l’America da maggio a luglio. Ma attenzione: non saranno soli. Si tratterà di una vera e propria rassegna del genio di Les Claypool, condividendo il palco con due dei suoi altri progetti storici: i Primus e la Les Claypool’s Flying Frog Brigade. Un’occasione imperdibile per vedere dal vivo tre facce diverse della stessa, immensa, medaglia musicale.



https://www.theclaypoollennondelirium.com/

https://www.instagram.com/cldelirium/

https://www.facebook.com/theclaypoollennondelirium