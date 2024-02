Sam Beam, meglio conosciuto con il moniker di Iron & Wine, ha annunciato il suo settimo album, il primo in sette anni da Beast Epic e cinque anni da years to Burn con i Calexico. Light Verse verrà pubblicato il 26 aprile tramite Sub Pop. Beam, che ha prodotto l’album, si è avvalso di un’orchestra di 24 elementi su quattro brani, oltre a Tyler Chester (tastiere), Sebastian Steinberg (basso), David Garza (chitarra), Paul Cartwright (archi) e Griffin Goldsmith, Beth Goodfellow, e Kyle Crane (batteria/percussioni). Il decimo studio album del cantautore della South Carolina è stato mixato e progettato da Dave Way e Fiona Apple canta in “All In Good Time”. Il primo singolo però è la traccia folk “You Never Know,” che potete ascoltare di seguito.



https://ironandwine.com/

https://www.instagram.com/ironandwinetour

https://www.facebook.com/ironandwine

IRON & WINE – LIGHT VERSE

1. You Never Know

2. Anyone’s Game

3. All in Good Time (Feat. Fiona Apple)

4. Cutting It Close

5. Taken by Surprise

6. Yellow Jacket

7. Sweet Talk

8. Tears that Don’t Matter

9. Bag of Cats

10. Angels Go Home