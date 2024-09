In arrivo una nuova ristampa per i New Order che hanno annunciato la versione deluxe del loro album del 1986 Brotherhood. Il lavoro uscirà il 22 novembre tramite Warner e segue le ristampe dello scorso anno di Substance e Low-Life e segna il quarto capitolo dei cofanetti Definitive della band.

Il cofanetto in edizione limitata di Brotherhood includerà un LP in vinile dell’album originale, oltre a due CD: uno con l’album originale e uno contenente nove brani inediti e demo di una sessione di registrazione del 1985 in Giappone. Conterrà anche due DVD con apparizioni televisive, live set della Brixton Academy (1987), G-Mex Manchester (1986) e altro ancora. I New Order hanno anche inserito singoli 12″ di brani classici come “Bizarre Love Triangle”, “State of the Nation” e “Touched by the Hand of God”.



Intanto la BBC manda in onda la Stagione 2 di Transmissions: The Definitive Story of Joy Division & New Order, con interviste nuove ed esclusive con i membri della band Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert e Peter Hook e collaboratori speciali tra cui: Johnny Marr, Billy Corgan, Christine And The Queens, Stella Mozgawa di Warpaint, Keith Allen, Peter Saville, Andrew O’Hagan, Arthur Baker, Kevin Cummins, DJ Paulette, Megan Louise, Tom Rowlands dei Chemical Brothers, Paul Morley, Jo Whiley, Kevin Saunderson, Tarquin Gotch, Will Sergeant , Virgilio Abloh, Hot Chip’s; Alexis Taylor, Mike Pickering, Neil Tennant, Daniel Avery, Charlie Gunn e Bez.

Un racconto straordinario del successo globale diq uesti musicisti: da Blue Monday in poi che ha trasformato i New Order in star; Quincy Jones che bussa alla loro porta con offerte per un contratto discografico negli Stati Uniti, John Hughes li vuole per lavorare sulle colonne sonore, i produttori più alla moda di New York si mettono in fila per entrare in studio con loro…



