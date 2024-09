Giungono al capolinea gli svedesi Refused alfieri dell’hard core punk europeo del nuovo millennio. La band si sciolse già nel 1998 ma si riunì nel 2012 pubblicando due album e fatto vari tour. Ora hanno annunciato un tour in Nord America per il 2025 e dichiarano che questo sarà il loro “ultimo tour in Nord America”. A condividere con loro questo addio saranno gli altri veterani del post-hardcore, e da poco riuniti, Quicksand.

Insieme al tour i Refused hanno anche annunciato la ristampa per il 25° anniversario dell’ album (divenuto un classico) The Shape of Punk to Come. La ri-edizione conterrà brani inediti in versione demo, brani rare e versioni alternative e altro ancora. La band pubblicherà anche un album tributo, intitolato The Shape Of Punk To Come Obliterated, con cover e remix da parte di Quicksand, Touché Amoré, Gel, Snapcase, IDLES, Zulu, Cold Cave, Fucked Up, Cult of Luna, IGORR, Brutus e Ho99o9.



