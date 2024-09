La britannica Tahliah Debrett Barnett, meglio conosciuta come FKA twigs, ha annunciato un nuovo album intitolato Eusexua. Il terzo album della cantante, ballerina e attrice uscirà il 24 gennaio 2025 tramite la label Young. La title track è disponibile in ascolto qui sotto.

La Twigs ha coprodotto questo suo nuovo album, dopo Magdalene del 2019, con Koreless e Eartheater e durante lo showcase dello scorso agosto a NWY ha fatto presente che il suono è “techno-inspired”.

La sua più recente release, datata 2022, però è stata Caprisongs, un mixtape che includeva la collaborazione di Weeknd “Tears in the Club”.

Nei due anni trascorsi dall’ultima uscita, Twigs è stato scelta per il film di Nicolas Cage The Carpenter’s Son e per il di The Crow.



https://eusexua.fkatwi.gs/

https://www.instagram.com/fkatwigs/