L’iniziativa del frontman dei Charlatans che permette alle band di vendere merchandise senza commissioni si espande a tre città. Si parte il 24 gennaio al Troxy di Londra, poi il 31 gennaio al Freight Island di Manchester e il 28 febbraio alla Barrowlands di Glasgow. La piattaforma atVenu copre i costi di affitto delle venue.

Tim Burgess ha confermato che il suo Merch Market tornerà nel 2027, e lo farà in tre città invece di una. L’iniziativa, nata nel 2025 a Manchester, permette alle band di vendere il proprio merchandise senza pagare commissioni e di trattenere il 100 per cento degli incassi. Dopo l’edizione londinese del 2026 al Troxy, il progetto si allarga a Glasgow, segnando la prima volta che il Merch Market arriva in Scozia.

Il calendario del 2027 prevede tre appuntamenti a inizio anno. Si parte domenica 24 gennaio al Troxy di Londra, si prosegue domenica 31 gennaio al Freight Island di Manchester e si chiude domenica 28 febbraio alla Barrowlands di Glasgow.

La scelta di Glasgow non è casuale. Burgess ha spiegato che l’obiettivo iniziale del Merch Market era proprio quello di arrivare alla Barrowlands: “Quando abbiamo pensato per la prima volta di fare il Merch Market, il nostro obiettivo era portarlo alla Barrowlands. Non posso davvero esagerare il mio amore per quel posto”.

La struttura degli eventi del 2027 seguirà quella delle edizioni precedenti: banchi gestiti direttamente dagli artisti, esibizioni dal vivo, interviste sul palco e sessioni di domande e risposte. I dettagli sui partecipanti e sugli orari saranno comunicati più avanti.

La novità organizzativa riguarda il sostegno economico. La piattaforma di pagamento per eventi dal vivo atVenu coprirà tutti i costi di affitto delle venue, rendendo possibile questa seconda serie di eventi. Burgess ha spiegato che atVenu è già utilizzata dai Charlatans in tour: “Abbiamo usato atVenu per i tour dei Charlatans per un po’ di tempo. Pagamenti e inventario sono gestiti, ed è tutto iniziato da un team che ha un background fatto di band, tour e tutto ciò che ruota attorno al merchandise delle band”.

Il Merch Market nasce da una battaglia che Burgess porta avanti dal 2021, quando aveva criticato le venue che trattenevano una percentuale sulle vendite di merchandise. In un’intervista aveva dichiarato che “l’intero sistema ha bisogno di essere affrontato” e che la questione era “di correttezza” e non di soldi.

Da quella presa di posizione è nato un progetto che nel 2025 ha visto la partecipazione di membri di New Order, Inspiral Carpets ed Everything Everything, e che nel 2026 si è spostato al Troxy di Londra con ospiti come Sprints, Gurriers, Dave Rowntree dei Blur e Doves. Burgess ha raccontato che l’accoglienza è andata oltre le aspettative: “Abbiamo avuto l’idea di un posto dove le band potessero incontrarsi, vendere merchandise e fare un po’ di soldi. Non ci aspettavamo che sarebbe stato accolto così bene. È molto più della somma delle sue parti”.

Oltre ai banchi delle band, le edizioni passate hanno incluso Tim’s Vinyl Adventures, la fiera del disco che Burgess porta avanti dal libro omonimo, con circa 300 dischi dalla sua collezione personale messi in vendita. C’è anche un generatore di biglietti souvenir vintage, nato dopo che Burgess aveva chiesto ai fan sui social se volevano un ricordo fisico dei concerti in un’epoca in cui i biglietti sono quasi tutti digitali.

Per ora non ci sono informazioni su quali artisti parteciperanno all’edizione 2027. Ma la struttura è chiara: banchi gestiti dalle band, esibizioni dal vivo, interviste e un’atmosfera che Burgess ha descritto come “un modo brillante per passare una giornata”.



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