Nella splendida cornice del Teatro Duse di Bologna va in scena il concerto sold out di Joe Jackson, tappa del tour promozionale del nuovo, ottimo album Hope and Fury. Sempre elegante in completo scuro, l’artista sale sul palco da solo alle tastiere e, senza nemmeno un saluto, attacca subito con un evergreen come “Is She Really Going Out With Him?”, mettendo immediatamente in mostra la sua stupenda e inconfondibile voce da crooner.

Con “It’s Different for Girls” fa il suo ingresso l’imprescindibile compagno di mille battaglie Graham Maby, al basso fin dagli esordi nel 1978, per un’altra perla tratta dal capolavoro I’m the Man (1979). Ci vuole poi “Welcome to Burning-by-Sea”, uno dei brani più riusciti del recente Hope and Fury, per introdurre la band al completo: Teddy Kumpel alla chitarra, Doug Yowell alla batteria e Felipe Fournier alle percussioni. Qui le sonorità abbandonano il classic pop per incontrare un groove piacevolmente funk, con una band che gira a dovere senza mai sfociare in virtuosismi fuori luogo. È un po’ il leitmotiv anche della successiva “I’m Not Sorry”, più soul ma sempre dai connotati black, che sposa perfettamente la voce potente di Jackson.

È di nuovo il momento di esaltare il pubblico con un classico senza tempo come “Another World”, scomodando uno degli album più rappresentativi del suo percorso, Night and Day (1982), dal quale pescherà più avanti alcuni dei momenti più intensi della serata. Si ritorna però prima al presente con una sad pop song, “After All This Time”, che potrebbe tranquillamente appartenere ai suoi album d’oro per bellezza e linea melodica, campo in cui Jackson resta un maestro. “Fool”, title track dell’album datato 2019, alza invece il tiro scatenando i musicisti con melodie che riportano al twist anni Cinquanta, per poi sfociare in ritmi latineggianti e tribali che solo un fuoriclasse come lui riesce a miscelare. Neanche il tempo di rilassarsi un attimo ed ecco che si torna al 1979 con la rockeggiante “Sunday Papers”, dall’ispirato Look Sharp!.

Arriva il momento di frenare prima del gran finale con una slow song intima e riflessiva, “Strange Land”, dove lo xilofono a tratti diventa davvero ipnotico, quasi a ricordare il grande Roy Ayers. Giusto il tempo di confidare al pubblico che il tè che sta bevendo fa benissimo alla voce, ma che a fine concerto si concederà del whisky, ed ecco che sul palco si accendono luci blu.

Parte così la volata conclusiva con il sofisticato pop da pelle d’oca di “Be My Number Two”, seguita senza pausa da un altro pezzo da novanta del suo repertorio, la struggente “Real Men”, interpretata con una voce emozionante capace davvero di spezzare il cuore. Piacevole il pop jazzy di “End of the Pier” dal nuovo album, prima di lasciare di nuovo spazio al rock alla maniera di Jackson con la title track “Look Sharp!”, dove tutti i musicisti mostrano ancora una volta la loro capacità di dare vita a un sound cucito su misura per lui.

A proposito di affascinanti tappeti sonori, un grande applauso accoglie l’immancabile e perfetta “Steppin’ Out”, brano che segna una breve pausa prima del ritorno sul palco per i bis, aperti da un inaspettato tributo all’amico David Bowie: una “Scary Monsters” carica di tutta l’energia rock necessaria per renderla unica. “You Can’t Get What You Want (Till You Know What You Want)”, una delle pop song più belle degli ultimi quarant’anni, congeda la band lasciando a Joe l’onore tutto meritato di chiudere così come aveva aperto: solo al piano, voce e tastiere, per interpretare “Home Town”.

Un’ora e quaranta di concerto con una voce perfetta dall’inizio alla fine, per un musicista che non ha più nulla da dimostrare ma che ha ancora tante cose da dire. Del resto, cosa vuoi aggiungere davanti a un artista che dalla fine degli anni Settanta a oggi ha scritto almeno dieci tra le canzoni più belle di sempre? Semplicemente chapeau.



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