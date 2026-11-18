Il film e la colonna sonora dell’evento che ha segnato l’ultima esibizione di Ozzy Osbourne e il ritorno della formazione originale dei Black Sabbath saranno disponibili in 4K, Blu-ray, CD, vinile e digitale. la Deluxe Box Set, con tutte le 35 canzoni e cimeli, arriva il 23 aprile 2027. La performance di “Mr. Crowley” è già online.



Il 5 luglio 2025, il Villa Park di Birmingham ha ospitato qualcosa che difficilmente si ripeterà. Ozzy Osbourne ha salutato il suo pubblico per l’ultima volta nella sua città natale, e i Black Sabbath sono tornati sul palco con la formazione originale — Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward — per la prima volta in oltre vent’anni. Diciassette giorni dopo, Osbourne è morto. Ora quel giorno diventa un documento fisico.

I Mercury Studios ha annunciato che “Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back To The Beginning” uscirà l’11 dicembre 2026 in una serie di formati: 4K Ultra HD, Blu-ray, CD, doppio vinile e digitale. Il film, della durata di tre ore e mezza, include le esibizioni complete di Ozzy e dei Black Sabbath, oltre a una selezione delle cover suonate dagli ospiti della giornata: Metallica, Guns N’ Roses, Tool, Slayer, Pantera, Alice In Chains, Gojira, Anthrax, Lamb Of God, Mastodon e Halestorm.

Tra i contenuti extra del Blu-ray ci sono l’esibizione di Jack Black su “Mr. Crowley” e quella di Fred Durst dei Limp Bizkit su “Changes”, un dietro le quinte, i video tributo — tra cui quelli di Dolly Parton, AC/DC e Ricky Gervais — e il documentario “Sounds Of Birmingham”. La performance di Ozzy su “Mr. Crowley” è già disponibile online.

Per i collezionisti, il 23 aprile 2027 arriverà una Deluxe Box Set. La confezione include tre Blu-ray (il film in 4K e HD, più un disco bonus con tutte le 35 canzoni di Ozzy e dei Black Sabbath e le cover degli ospiti), due CD (lo spettacolo di Ozzy e Sabbath, più nove cover selezionate), tre vinili da 180 grammi, un libro cartonato di 72 pagine con interviste e fotografie, un poster, un certificato numerato e una collana con il ciondolo di Ozzy.

Il concerto, organizzato da Sharon Osbourne con la direzione musicale di Tom Morello, ha raccolto circa 11 milioni di sterline per beneficenza. Alla serata hanno partecipato, oltre alle band già citate, anche Billy Corgan, Steven Tyler, Travis Barker, Chad Smith, Nuno Bettencourt, Yungblud e molti altri.



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