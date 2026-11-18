La chitarra che sussurra e una missione che parla: José González incanta Milano

La serata del 17 novembre all’Alcatraz di Milano è stata molto più di un concerto: è stata la dimostrazione di come la musica possa essere veicolo di un’etica personale. José González, cantautore svedese tra i più singolari del panorama mondiale, ha trasformato il palco di Via Valtellina in un luogo di incontro sospeso tra fragilità e consapevolezza.

Sarebbe inutile soffermarsi sulla tecnica straripante che González esprime sulle sei corde delle sue due chitarre classiche, alternate con naturalezza durante il live. Musicalmente parlando, la menzione più importante è quella dell’apertura: sul palco dello storico locale milanese, Marta Del Grandi ha incantato il pubblico con le sue composizioni eteree, avvolta in un abito rosa confetto. Affascinanti e avvolgenti le trame sonore costruite attraverso la voce, dove l’unico strumento era, appunto, la voce stessa.

Il concerto di José González non è legato esclusivamente al suo ultimo disco Against the Dying of the Light (2026), tanto che ad aprire la serata è “El Invento“, brano pubblicato in Local Valley (2021), penultimo lavoro del songwriter svedese . Un’apertura che lascia intendere immediatamente il senso della serata. Molti sono gli omaggi ai dischi del passato, passando inevitabilmente attraverso il nuovo lavoro, che domina la scena dal punto di vista iconografico: proiezioni e velatini del live fanno capo all’impianto grafico di Against the Dying of the Light.

Sarebbe comunque inutile parlare dei velatini su cui vengono proiettate immagini meravigliose, colori pastello che richiamano le illustrazioni giapponesi: storie di stelle, di alberi, di piante, di uccellini con il becco a forbice che con la loro piccolissima forza riescono a cambiare il mondo. Quelle immagini non sono altro che il simulacro di un discorso molto più ampio che José González porta nella sua musica.

L’incontro più bello della serata è stato quello con Alex, un ragazzo inglese che segue González dal suo ultimo tour negli Stati Uniti. “Alessandro” – così si è presentato, con un’inversione tutta italiana – gestisce un angolo appena dopo l’ingresso della porta antipanico dell’Alcatraz. C’è un computer, ci sono degli stand, c’è materiale divulgativo: si parla di Giving What We Can.

Alessandro intercetta tutti con un grosso sorriso. Ti parla con il suo accento british in maniera calorosa e serrata: non è lì per sbrigare un semplice compito, è lì per una missione. Ascoltando il suo intervento prima del concerto, ho scoperto che José González dona sistematicamente il 10% delle sue entrate in beneficenza, e il ruolo di Giving What We Can è proprio quello di individuare realtà degne di essere aiutate, offrendo un panel di opportunità a chi desidera donare . È tutto perfettamente consonante con la poetica dell’artista.

Potremmo parlare della sua meravigliosa interpretazione di “Teardrop“, che ormai da anni impreziosisce i suoi live. Potremmo parlare di “Heartbeats“, il brano dei The Knife che lui ha portato a un successo internazionale e cinematografico sbalorditivo. Potremmo parlare della sua seraficità sul palco. E su quella sì che vale la pena soffermarsi, perché è il ponte più immediato verso il discorso che mi ha fatto Alex. La musica non si consuma unicamente sul palco: su quel palco non si porta soltanto la musica.

Mi viene in mente una canzone dei Coldplay, quella dei loro primissimi album: “Politik”. La propria politica personale, il proprio credo: è questo che José González porta su un palco. Una politica di vita, una politica di condotta morale. Se una volta i cantanti e le band erano il principale viatico per i discorsi politici, oggi, dopo la caduta del Muro di Berlino e l’affermazione di un nuovo modo di intendere la solidarietà nei confronti dell’altro, González rappresenta un monumento rivoluzionario: piccolo nei numeri, ma immenso nella lungimiranza.

E alla fine, sarebbe persino inutile soffermarsi sui suoi piccoli fastidi di inizio live, probabilmente legati a qualche difficoltà di ascolto sul palco. Si superano. Perché quando sali sul palco e c’è qualcosa d’altro da portare al pubblico, non puoi mai fallire. Da grande Maestro del palco ha acchiappato per il cuore la gente accorsa che, calorosa, lo ha riempito di quel calore che (solo inizialmente) sembrava mancare. Un matrimonio, insomma, quello dell’Alcatraz tra José e il pubblico italiano. Sperando di vederlo live immerso nella natura, quello di martedì è stato un concerto da ricordare negli anni per tante ragioni diverse e una più bella dell’altra. Soprattutto intercambiabili.



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