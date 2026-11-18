L’annuncio della line-up di Worthy Farm è un manifesto programmatico: da una parte i giganti dell’elettronica tedesca e le nuove promesse del post-punk, dall’altra le leggende del pop. E forse è proprio questo il segreto di Glastonbury.



Dimenticatevi per un momento i nomi che riempiono gli stadi. Il vero fascino dell’annuncio di Glastonbury 2027 (in programma dal 23 al 27 giugno a Worthy Farm) sta nelle righe più piccole del poster, quelle che nascondono gemme come Kraftwerk, Underscores o Nia Archives. Perché se è vero che il festival britannico ha sempre dovuto convivere con le esigenze del grande pubblico, è altrettanto vero che la sua anima più autentica vive nelle pieghe di un cartellone capace di tenere insieme mondi apparentemente inconciliabili.

Prendete due estremi: da un lato i Kraftwerk, pionieri assoluti della musica elettronica, che per la prima volta nella loro storia cinquantennale calcheranno il suolo di Worthy Farm con un headliner set sul West Holts Stage. Dall’altro Cher, che con i suoi 81 anni occuperà l’ambitissimo “Legends Slot” della domenica pomeriggio, portando sul Pyramid Stage un pezzo di storia dello spettacolo pop. Tra questi due poli sembra esserci un abisso generazionale, estetico e culturale. Eppure, è proprio in questo abisso che Glastonbury costruisce la sua identità.

La vera notizia non è la presenza di Harry Styles o Billie Eilish (peraltro attesissimi, sia chiaro), ma la capacità del festival di far convivere sotto lo stesso cielo Massive Attack e The Womack Sisters, Little Simz e Thee Sacred Souls. È un equilibrio fragile, a tratti spericolato, ma che funziona perché rispecchia la natura stessa di un pubblico che non vuole scegliere tra una cosa e l’altra.

E poi ci sono loro, i nomi che faranno la felicità dei frequentatori più incalliti del festival. Underscores, al secolo April Harper Grey, è una delle voci più interessanti della scena hyperpop e glitch, capace di trasformare il caos digitale in canzoni dolorosamente umane. La sua presenza sul cartellone è un segnale chiaro: Glastonbury guarda al futuro, e lo fa senza paura.

Spazio anche alla scena jazz-soul contemporanea con Nia Archives, regina del jungle revival, e Thee Sacred Souls, che porteranno la loro anima vintage e il loro soul da camera sui palchi più intimi del festival. E poi ancora Blood Orange, Jamie T, Lola Young, Sienna Spiro e il collettivo canadese Angine de Poitrine, capaci di attirare l’attenzione con il loro prog-rock visionario e i costumi a pois.

Non mancano i ritorni attesi: FKA twigs tornerà a incantare con la sua arte performativa, mentre The Streets riporterà l’energia grezza del garage britannico sui prati di Somerset.

Glastonbury è sempre stato questo: un luogo dove Kraftwerk e Cher possono coesistere senza che nessuno dei due perda la propria dignità artistica. È un festival che non ha paura di mescolare le carte, di far ballare la stessa persona su un beat techno alle due di notte e su un inno pop alle sei di sera. In un’epoca in cui le bolle musicali sembrano sempre più impermeabili, Worthy Farm resta uno degli ultimi luoghi in cui l’eclettismo non è una parola vuota.

L’appuntamento è per giugno 2027. E per una volta, il biglietto sold out in 45 minuti sembra quasi un dettaglio.



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